شكرا لقرائتكم خبر عن تنميل الرقبة والأطراف مش معناه انزلاق غضروفى.. أمراض أخرى تسببها والان مع تفاصيل الخبر

تنميل الرقبة والأطراف ليس دائمًا بسبب الانزلاق الغضروفى، فهناك العديد من الأسباب الأخرى التى قد تؤدى إلى هذه الأعراض، ويقدمها موقع verywellhealth ومنها..

1. مشكلات عصبية

التهاب الأعصاب.. قد يكون نتيجة مرض السكر، أو نقص الفيتامينات أو أمراض مناعية مثل التصلب المتعدد.

ضغط على الأعصاب.. قد يحدث بسبب الجلوس الخاطئ أو التوتر العضلى أو متلازمة النفق الرسغي في اليدين.

التصلب المتعدد (MS).. مرض مناعي ذاتي يهاجم الجهاز العصبي وقد يسبب تنميلًا متكررًا في مناطق مختلفة من الجسم.

2. نقص الفيتامينات والمعادن

فيتامين B12 ضروري لصحة الأعصاب، ونقصه يسبب التنميل، الوخز، والضعف.

نقص المغنيسيوم أو البوتاسيوم.. قد يؤدي إلى تقلصات عضلية وتنميل في الأطراف.

3. مشكلات في الدورة الدموية

ضعف تدفق الدم.. يمكن أن يحدث بسبب تصلب الشرايين أو ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى الأطراف.

مرض رينود.. يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية في الأطراف، مما يسبب خدرًا وتنميلًا عند التعرض للبرد أو التوتر.

4. اضطرابات هرمونية

مشكلات الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).. قد تسبب تنميلًا في الأطراف بسبب تأثيرها على الأعصاب.

5. أسباب أخرى

القلق والتوتر.. يمكن أن يؤديان إلى شد عضلي وتنميل، خاصة في الرقبة والوجه.

التعرض للبرد لفترات طويلة.. قد يسبب ضيق الأوعية الدموية والشعور بالتنميل.

التسمم بالمعادن الثقيلة (مثل الرصاص).. قد يؤثر على الأعصاب ويسبب تنميلًا وضعفًا في العضلات.

متى يجب القلق ومراجعة الطبيب؟

إذا كان التنميل مستمرًا أو متزايدًا دون سبب واضح.

إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الدوخة، ضعف العضلات، أو فقدان التوازن.

إذا حدث بشكل مفاجئ مع صعوبة في الكلام أو الرؤية (قد يكون علامة على سكتة دماغية).

إذا استمر التنميل أو ترافق مع أعراض أخرى، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص لتحديد السبب الحقيقي وعلاجه.