طبيب الفاتيكان: البابا فرنسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور في القلب

اعلن طبيب الفاتيكان أندريا أركانغيلي في شهادة وفاة البابا فرنسيس اليوم الاثنين، إن بابا الفاتيكان توفي بسبب سكتة دماغية وقصور في القلب. ولفت أن البابا دخل في غيبوبة قبل وفاته في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وذكر في شهادة الوفاة التي نشرها الفاتيكان، بانه "أعلن أن قداسة البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو) المولود في بوينوس آيرس (الأرجنتين) في 17 كانون الأول 1936، المقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7,35 صباحا في 21 نيسان 2025 في شقته" في مقر القديسة مارتا.

وأضاف أن أسباب الوفاة كانت "جلطة دماغية" و"غيبوبة" و"فشل الدورة الدموية القلبية".

وذكرت الوثيقة أيضا مشكلات صحية يعانيها البابا وهي "الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، توسع القصبات الهوائية المتعدد، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري من النوع الثاني".