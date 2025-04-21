شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج على مسرحية وكل تسالى صحية فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

لو هتقعد تتفرج على فيلم في شم النسيم وعايز تسالي صحية وفي نفس الوقت مفيدة، فهناك اختيارات لذيذة ومشبعة من غير ما تبقى تقيلة أو مليانة سعرات، يقدمها الدكتور أسامة فكري استشاري الكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد القومي، منها:

1. الفشار (بقليل من الزيت أو بدون)

غني بالألياف: بيساعد على الهضم وبيشبع بسرعة.

قليل السعرات: مثالي لو بتراقبي وزنك.

فيه مضادات أكسدة طبيعية (بوليفينولات): مفيد للقلب.

2. الجزر والخيار والكرفس

خضار مقرمش طبيعي: يساعد على الشبع من غير سعرات عالية.

غني بالفيتامينات: الجزر بفيتامين A، الخيار مرطب، الكرفس مدر طبيعي للبول وبيقلل الانتفاخ.

مفيد للبشرة والعينين.

3. شيبس البطاطا أو البنجر في الفرن

بديل صحي للشيبس الجاهز.

البطاطا فيها فيتامين A وC، والبنجر غني بالحديد ومفيد لضغط الدم.

غني بالألياف ومن غير دهون مقلية.

4. المكسرات المحمصة بدون ملح

مصدر ممتاز للدهون الصحية (أوميجا 3 وأوميجا 6).

فيها بروتين وألياف وماغنيسيوم.

بتقلل الكوليسترول الضار ومفيدة للقلب.

5. الفواكه الطازجة أو المجففة طبيعي

غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

بترفع الطاقة بشكل طبيعي.

بتعزز المناعة ومفيدة للهضم.

6. أعواد الجبنة القريش أو الجبنة قليلة الدسم

غنية بالكالسيوم والبروتين.

قليلة الدهون والسعرات.

مناسبة للأطفال والكبار ومفيدة للعظام والأسنان.

7. الزبادي بالشوفان

فيه بروبيوتيك طبيعي: مفيد للأمعاء والهضم.

الشوفان بيشبع وبينظّم السكر في الدم.

وجبة خفيفة متوازنة فيها بروتين وكربوهيدرات وألياف.