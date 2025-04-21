شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب: آيفون 17 برو ماكس قادم بأكبر بطارية في تاريخ آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة أن هاتف آبل القادم “iPhone 17 Pro Max” قد يحمل أطول عمر بطارية في تاريخ سلسلة آيفون، ضمن استراتيجية جديدة تركز على الأداء والقوة، على عكس الطرازات الأخرى المنتظرة مثل “iPhone 17 Air” الذي يتسم بالنحافة والخفة.

ووفقًا لما ذكره موقع “9to5Mac”، تنوي آبل زيادة سُمك الهاتف لتوفير مساحة أكبر للبطارية، مما سيمكنه من التفوق على أداء iPhone 16 Pro Max الذي يوفّر 33 ساعة من تشغيل الفيديو، وiPhone 15 Pro Max الذي يبلغ عمر بطاريته 29 ساعة. هذا التوجّه يأتي استجابةً لمطالب المستخدمين المستمرة بالحصول على أجهزة ذات عمر بطارية أطول، خاصة أولئك الذين يفضّلون طرازات آيفون الكبيرة.

وتشير التقارير إلى أن آبل قد تُعيد تسمية الهاتف ليحمل اسم “iPhone 17 Ultra”، في خطوة مشابهة لما فعلته مع ساعة Apple Watch Ultra، هذه الخطوة قد تعزز هوية الهاتف الجديد كخيار مميز للمستخدمين الذين لا يمانعون زيادة الحجم مقابل أداء بطارية فائق.

من ناحية التصميم، سيحتفظ الجهاز بحجمه الكبير مع شاشة بقياس 6.9 بوصة، لكن من المتوقع أن يشهد تغييرًا في المواد المستخدمة، حيث قد تستبدل آبل الإطار المصنوع من التيتانيوم بتصميم هجين يجمع بين الألمنيوم في الجزء العلوي والظهر الزجاجي في الأسفل، ما يعزز المتانة ويتيح الشحن اللاسلكي.

أما الكاميرا، فقد تتغير جذريًا، التسريبات تُشير إلى أن آبل قد تعتمد تصميمًا مستطيلاً بارزًا بدلًا من الشكل المربع المعتاد، وربما يحتوي على عدسات مصفوفة أفقيًا، وهو ما سيكون الأول من نوعه في هواتف آيفون.

وعلى صعيد الأداء، يتوقع أن يعمل الجهاز بشريحة آبل الجديدة A19 Pro المصنعة بتقنية 3 نانومتر، مما يوفر أداء أقوى وكفاءة طاقة أفضل. كما قد تتم ترقية الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجابايت، مقارنة بـ8 جيجابايت في طرازات العام الماضي. وتشير الشائعات أيضًا إلى إضافة نظام تبريد بغرفة بخار مدعوم بطبقات من الجرافيت لتحسين التحكم في الحرارة.

ومن ناحية التصوير، من المتوقع أن يحمل الجهاز ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل لكل منها — تغطي العدسة الواسعة، والواسعة جدًا، وعدسة الزوم — لتكون هذه أول مرة تحصل فيها جميع الكاميرات الخلفية في آيفون على نفس الدقة العالية. كما قد يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K، في خطوة غير مسبوقة من آبل.