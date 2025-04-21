شكرا لقرائتكم خبر عن بعد آخر ارتقاع.. سعر جرام الذهب في مصر خلال التداولات المسائية 21 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب في السوق المصري اليوم في التعاملات المسائية، بعد زيادة بحوالي 10 جنيهات، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسعار العالمية وتذبذب في أسعار صرف الدولار.



ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع كبير في سعر الأوقية عالميًا عند 3416 دولارا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأميركية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.

وفيما يلي أحدث الأسعار المتداولة في سوق الذهب بمصر (دون احتساب المصنعية):

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5589 جنيهاً

عيار 21: 4890 جنيهاً

عيار 18: 4191 جنيهاً

الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً



وتختلف الأسعار من محل إلى آخر باختلاف المصنعية وهامش الربح، فيما يظل السوق المحلي تحت تأثير مباشر لعوامل العرض والطلب بجانب تحركات السوق العالمية.