اكد البيت الأبيض بان تقرير محطة "إن.بي.آر" الإذاعية الأميركية عن البحث عن وزير جديد للدفاع "أخبار زائفة". وفي وقت سابق، ذكرت محطة "إن.بي.آر" الإذاعية الأميركية نقلا عن مسؤول لم تسمه اليوم الاثنين، إن "البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الوزير الحالي بيت هيغسيث شارك تفاصيل هجوم آذار على جماعة الحوثي اليمنية عبر مجموعة تراسل "سيغنال".

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: تقرير محطة "إن.بي.آر" الإذاعية الأميركية عن البحث عن وزير جديد للدفاع "أخبار زائفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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