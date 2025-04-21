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البيت الأبيض: تقرير محطة "إن.بي.آر" الإذاعية الأميركية عن البحث عن وزير جديد للدفاع "أخبار زائفة"

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البيت الأبيض: تقرير محطة "إن.بي.آر" الإذاعية الأميركية عن البحث عن وزير جديد للدفاع "أخبار زائفة"

اكد البيت الأبيض بان تقرير محطة "إن.بي.آر" الإذاعية الأميركية عن البحث عن وزير جديد للدفاع "أخبار زائفة".

وفي وقت سابق، ذكرت محطة "إن.بي.آر" الإذاعية الأميركية نقلا عن مسؤول لم تسمه اليوم الاثنين، إن "البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الوزير الحالي بيت هيغسيث شارك تفاصيل هجوم آذار على جماعة الحوثي اليمنية عبر مجموعة تراسل "سيغنال".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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