ماراثون بوسطن: سيطرة كينية بفوز كورير ولوكيدي

الرياص - اسماء السيد - بوسطن (الولايات المتحدة) : فاز العداء الكيني جون كورير الإثنين بالنسخة 129 لماراثون بوسطن الأميركي الدولي بقطعه المسافة بزمن ساعتين و4 دقائق و45 ثانية، فيما فازت مواطنته شارون لوكيدي بسباق السيدات بزمن ساعتين و17 دقيقة و22 ثانية.

لدى الرجال، نجح كورير البالغ من العمر 28 عاما في تحقيق الفوز بعدما حل رابعا العام الماضي.

وقطع كورير الذي فاز بماراثون شيكاغو 2024 بزمن قدره ساعتين ودقيقتين و44 ثانية في سادس أسرع توقيت في التاريخ، مسافة سباق بوسطن في ساعتين و4 دقائق و45 ثانية، وحذا حذو شقيقه ويسلي، السياسي الكيني الحالي الذي فاز في بوسطن عام 2012 في أول محاولة له من خمس مشاركات.

وقال كورير "كنت أهدف الى الفوز في بوسطن، ووعدت أخي بالفوز".

وحل التنزاني ألفونس فيليكس سيمبو، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لعام 2017، في المركز الثاني، متفوقا بالسرعة النهائية على الكيني الآخر سيبريان كوتوت بعدما قطعا المسافة بزمن ساعتين و5 دقائق و4 ثوان.

ولدى السيدات، حطمت لوكيدي (31 عاما) الرقم القياسي لسباق بوسطن بقطعها المسافة بزمن ساعتين و17 دقيقة و22 ثانية ماحية الرقم السابق المسجل باسم الإثيوبية بوزونيش ديبا في عام 2014 بساعتين و19 دقيقة و59 ثانية.

وانتقمت الكينية من مواطنتها هيلين أوبيري التي تغلبت عليها العام الماضي، واضطرت إلى الاكتفاء بالمركز الثاني في ساعتين و17 دقيقة و41 ثانية.

كما حرمتها أوبيري من الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس هذا الصيف.

وقالت لوكيدي، الفائزة بماراثون نيويورك 2022 في أول مشاركة لها في هذه المسافة والتي احتلت المركز الرابع في أولمبياد باريس العام الماضي "إنه شعور رائع. لا أصدق ذلك، أنا متحمسة جدا".

وأضافت "لقد أنهيتُ السباق خلف هيلين مرات عديدة، لكن هذه المرة قلت لنفسي إن هذا لن يتكرر. كافحتُ بشدة، وتمنيت لو أحقق ذلك. لقد استمتعتُ بكل لحظة في هذا السباق".