شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالبروتين لتخفيف الشعور بالجوع والان مع تفاصيل الخبر

يساعد البروتين على زيادة الشعور بالشبع، والتحكم في الجوع، واستقرار نسبة السكر في الدم، مما يقلل في النهاية من تناول السعرات الحرارية ويدعم فقدان الوزن، وهناك 7 الأطعمة غنية بالبروتين للحد من هذه الرغبة الشديدة في تناول الطعام وفقا لموقع healthshots، نستعرضها فى هذا التقرير.

البيض

يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بالإضافة إلى البروتين، كما أنه غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، يساعد تناول البيض على الإفطار على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من تناول السعرات الحرارية طوال اليوم، كما يعمل محتوى البروتين العالي في البيض على تعزيز الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الزبادى اليونانى

يحتوى الزبادى اليونانى على بروتين أكثر بكثير من الزبادى العادى، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتقليل الجوع، كما أنه مصدر رائع للكالسيوم والبروبيوتيك، مما يساهم في تحسين صحة الأمعاء، يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع والرضا بعد الأكل، بالإضافة إلى ذلك، فإن قوامه ونكهته الكريمية تجعله وجبة خفيفة صحية أو إضافة إلى العصائر أو المشروبات الكحولية.

بذور الكينوا

الكينوا عبارة عن بروتين كامل، أي أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، وهذا يجعله مصدرًا ممتازًا للبروتين للنباتيين، كما تحتوي الكينوا على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد أيضًا على تقليل الجوع وتنظيم الشهية، يوفر كوب من الكينوا المطبوخة حوالي 8 جرامات من البروتين و5 جرامات من الألياف، مما يجعلها إضافة مشبعة لأي وجبة.

بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا الصغيرة على كمية كبيرة من البروتين والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وعندما يتم خلطها مع السائل (الماء أو الحليب)، تتمدد بذور الشيا وتشكل مادة تشبه الهلام، ويمكن أن يساعد شربها في إبطاء عملية الهضم وإبقائك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها سهلة للغاية لإضافتها إلى العصائر والزبادي ودقيق الشوفان، مما يجعلها طريقة بسيطة وفعالة لقمع الشهية، توفر ملعقتان كبيرتان فقط من بذور الشيا حوالي 4 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى 10 جرامات من الألياف.

اللوز

المكسرات مثل اللوز ليست غنية بالبروتين فحسب، بل تحتوي أيضًا على دهون صحية وألياف، وكلاهما يلعب دورًا مهمًا في التحكم في الشهية، توفر حفنة صغيرة من اللوز حوالي 6 جرامات من البروتين، إلى جانب الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع، يعمل مزيج البروتين والدهون والألياف في اللوز على إبطاء عملية الهضم ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

العدس

بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا، فإن العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي، فهو ليس غنيًا بالبروتين فحسب، بل إنه غني أيضًا بالألياف، وكلاهما يساهم في تقليل نوبات الجوع، علاوة على ذلك، فإن مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام. وهذا يجعله جيدًا لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن.

الجبن القريش

الجبن القريش هو بروتين نباتي ويحظى بشعبية كبيرة بين النباتيين، غني بالبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، البروتين الموجود في التوفو رائع لتقليل الجوع وتحسين الشعور بالشبع، يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق، من الأطعمة المقلية إلى الحساء، مما يوفر خيارًا مرضيًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن والتحكم في الشهية.