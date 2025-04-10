بدء محادثات روسية أميركية في اسطنبول

وصل الوفد الأميركي إلى مقر القنصلية الروسية العامة في إسطنبول، لإجراء مباحثات مع الوفد الروسي برئاسة سفير روسيا لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، والذي سبق وصوله لمقرّ القنصلية الروسية.
ويترأس الوفد الأميركي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والأوراسية، سوناتا كولتر.
وتتمحور المباحثات بين الجانبين حول سبل إزالة العقبات الفنية وتطبيع العمل الدبلوماسي بين البلدين. وتركز على تحسين ظروف عمل الدبلوماسيين، وحل القضايا اللوجستية والإدارية.
وكان الجانبان قد عقدا جولة أولى من مباحثات تطبيع العمل الدبلوماسي في 27 شباط الماضي في مقر القنصلية الأميركية بإسطنبول.
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