بن سلمان بحث مع ماكرون وستارمر بسبل تطوير التعاون المشترك والجهود لتحقيق الأمن

ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّ "ولي العهد السّعودي ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، جرى خلاله استعراض علاقات الصّداقة والتّعاون المشترك بين البلدين الصّديقين، وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النّظر بشأن القضايا الإقليميّة والدّوليّة؛ والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأشارت إلى أنّ "بن سلمان تلقّى أيضًا اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصّديَقين، ومجالات التّعاون الثّنائي والسّبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".