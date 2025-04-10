هيئة البث الإسرائيلية: نحو 1000جندي احتياط في سلاح الجو نشروا رسالة احتجاج على استمرار القتال بغزة

اعلنت "هيئة البث الإسرائيلية"، ان "نحو 1000جندي احتياط في سلاح الجو نشروا رسالة احتجاج على استمرار القتال بغزة"، مشيرة الى أن "الرسالة تطالب بإعادة الاسرى فورا وترى أن الحرب تخدم مصالح سياسية شخصية".

ولفتت الى أن "رسالة جنود الاحتياط بسلاح الجو تؤكد أن استمرار الحرب لا يحقق أيا من أهدافها المعلنة، وتؤكد أن الاتفاق وحده كفيل بضمان عودة الاسرى بينما الضغط العسكري سيقتلهم.

واضافت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن "الرسالة تدعو الإسرائيليين إلى التحرك للمطالبة بوقف القتال".