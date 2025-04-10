الخارجية المصرية: عبد العاطي أطلع لامي على جهود مصر للعودة لاتفاق وقف النار بغزة

أشار المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة المصريّة تميم خلاف، إلى أنّ "وزير الخارجيّة ​بدر عبد العاطي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة البريطانيّة ​ديفيد لامي​، تناولا خلاله العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات السّياسيّة والاستثماريّة والاقتصاديّة، والحرص على مزيد من تطويرها وتعميقها في المجالات المختلفة".

وأوضح في بيان، أنّ "الإتصال تطرّق إلى تطوّرات الأوضاع في منطقة الشّرق الأوسط، وفي مقدّمتها الأوضاع في ​قطاع غزة​، حيث أطلع عبد العاطي نظيره البريطاني على ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النّار وبدء تنفيذ المرحلة الثّانية، ووقف التّصعيد الإسرائيلي الرّاهن، مشيرًا إلى أهميّة تضافر الجهود في سبيل احتواء التّصعيد في المنطقة، وتجنّب توسيع رقعة الصّراع؛ بالنّظر للتّداعيات الوخيمة على شعوب المنطقة".

ولفت خلاف إلى أنّ "الإتصال تناول أيضًا التّطوّرات في ​السودان​، حيث أكّد عبد العاطي موقف مصر الدّاعم للسّودان ولأمنه واستقراره ومؤسّساته الوطنيّة ووحدة أراضيه وسلامتها وسيادتها. وقد تبادل الوزيران الرّؤى بشأن المستجدّات الأخيرة في السّودان، وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السّلام في البلاد".