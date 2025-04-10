وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون مكافأة للإرهاب

ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بـ"إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران"، معتبرا أن ذلك سيكون "مكافأة للإرهاب".

واشار ساعر الى أن "اعترافا احاديا بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للارهاب وتعزيزا لحماس"، مضيفا أن "هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار الى منطقتنا".

وفي وقت سابق امس، اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في حزيران"، معتبرا أن "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".

واوضح ماكرون، قائلا "سأقوم بذلك، لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحا في لحظة ما، ولانني أريد ايضا أن اشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع من يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل، الامر الذي لم يقم به العديد منهم". واكد أن ذلك سيتيح أيضا "ان نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على ايران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".