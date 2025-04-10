شينخوا: الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين تسجل تحسنا في الأداء خلال الربع الأول من العام الحالي

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن "الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين شهدت تحسنا في أداء الأعمال التجارية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقا لتقرير أصدرته الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضحت الجمعية أن "مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، المستند إلى مسح شمل 3000 شركة صغيرة ومتوسطة في ثماني صناعات رئيسية، بلغ 89.5 في الربع الأول، بزيادة 0.5 نقطة عن الربع السابق، لافتة إلى أن أن المؤشر المحسن كان مدفوعا بالاستهلاك المزدهر خلال العطلات والدعم السياساتي المعزز".

وأشارت إلى أنه "من حيث القطاعات، توسعت المؤشرات الفرعية للصناعة والخدمات الاجتماعية والنقل وتجارة الجملة والتجزئة وبرمجيات نقل المعلومات مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين ظل المؤشر الفرعي لصناعة البناء ثابتا. ومن جهة أخرى، استمرت المؤشرات الفرعية لقطاعات العقارات والفنادق والمطاعم في الانخفاض".

ودعت الجمعية إلى "بذل جهود لتوسيع الطلب وزيادة الاستهلاك وتسخير حماس رأس المال الخاص بشكل كامل"، مشددة على أهمية تطوير محركات نمو جديدة.