شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. لا تتناولى اى دواء دون استشارة الطبيب لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد في قصر العيني، إنه يجب ألا تتناول المرأة الحامل أدوية دون استشارة طبيبها، لافتاً إلى أن جسم الحامل يتغيّر، وكذلك الجنين يتأثر بأي شيء يدخل جسم الأم، وهناك بعض الأدوية التي تكون عادية لغير الحامل يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة للجنين، منها:

1. خطر التشوّهات الخَلقية (في أول 3 شهور)

بعض الأدوية يمكن أن تؤثر على تكوين أعضاء الجنين (القلب، المخ، الكلى...)، خاصة في أول 12 أسبوعا.

2. الولادة المبكرة أو الإجهاض

هناك أدوية يمكن أن تحفّز الرحم بدون قصد وتسبب تقلصات تؤدي لإجهاض أو ولادة مبكرة.

3. مشاكل في نمو الجنين

هناك أدوية يمكن تبطئ نمو الجنين أو تأثر على وزنه أو صحته في الرحم.

4. التداخل مع أدوية الحمل الأساسية

يمكن أن دواء "عادي" يعاكس مفعول الحديد أو الفيتامينات أو يتسبب في نقص مغذيات أساسية.

5. تأثير على الحامل نفسها

جسم الحامل أضعف من العادي، وبعض الأدوية يمكن أن تسبّب احتباس سوائل، ضغط، أو تسمم حمل.

واكد حسن علي ضرورة استشارة الحامل للطبيب المعالج حتى لو الدواء من الصيدلية ومن غير وصفة، حتى إذا تناولت مسكن أو فيتامين.

