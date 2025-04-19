شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصري: جرائم الاحتلال حلقة من مسلسل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني يعتبر حلقة من مسلسل انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والإنساني، وتؤكد مرة أخرى الطبيعة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد رئيس الحزب العربي الناصري في تصريح لـ ”الخليج 365”، على أن صمت العالم على جرائم الاحتلال يشجع على استمرارها، مطالبا بتحرك دولى عاجل من أجل التصدي لهذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في حق أشقائنا في فلسطين كما دعا إلى ضرورة رفع الحصار الظالم المفروض على القطاع، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشاد بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وبحكمة وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وموقفها واضح وراسخ منذ اللحظة الأولى من اندلاع الحرب اللاإنسانية التى شنها الكيان الصهيوني على أهلنا فى غزة فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر الماضى وشددت على رفضها لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وهو الموقف الذى أعلنته وسط تجاهل المجتمع الدولى للمجازر التى يصنعها الاحتلال فى غزة بل إن هناك العديد من الدول التى أيدت الكيان الصهيوني فى جرائمه ودعمته بكل الطرق.