كرم لقاسم: سلاحكم سيُسلَّم ويُنزَع ومشروعكم الإقليمي التسلطي على الشعوب العربية انتهى

توجّه عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​فادي كرم​، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​، قائلًا: "مهما استَخدمت كعادتك الأسلوب الغوبلزي، سلاحكم سيُسلَّم ويُنزَع، هذا لم يعد خيارًا"، مشدّدًا على أنّ "الأهمّ أنّ مشروعكم الإقليمي التّسلّطي على الشّعوب العربيّة، انتهى إلى لا رجعة. فتخلّى عن قاموسك المنتهي الصّلاحيّة، لأنّ السّيادة اللّبنانيّة ستَحلّ خطوةً خطوة على كامل الأراضي اللّبنانيّة، وكل شبر من لبنان".

وكان قد أكّد قاسم أمس، "أنّنا لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح "حزب الله" والمقاومة، وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس"، مشيرًا إلى "أنّنا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألّا يلعب معنا أحد هذه اللّعبة".