شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه تحتوى على فيتامين C أكثر من البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

جميعنا على دراية بالبرتقال وفيتامين سي، فعندما تصاب بنزلة برد أو نحتاج إلى تعزيز مناعتنا، قد يكون تناول تلك الفاكهة الحمضية اللذيذة رد فعلنا التلقائي، ولكن هل تعرف أن هناك أنواع من الفواكه تحتوى على فيتامين سى أكبر من جرعة البرتقال.

فيتامين سي، المعروف أيضًا بحمض الأسكوربيك، مضاد أكسدة قوي وضروري لصحة الجهاز المناعي، وإنتاج الكولاجين، وامتصاص الحديد، وحماية خلايانا من التلف، مع أن البرتقال مصدر جيد، إلا أن الاعتماد عليه وحده قد يحرمنا من الفوائد المذهلة - والنكهات اللذيذة - التي تقدمها مصادر فيتامين سي الأخرى وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth".

فيتامين سي: أهم الفواكه التى تحتوى عليه 1. الكرز

هذه الفاكهة الصغيرة اللاذعة هي بلا منازع مصدرٌ غنيٌّ بفيتامين سي، هذه الحبة الصغيرة تحتوي على فيتامين سي أكثر من برتقالةٍ متوسطةٍ كاملة، محتوى فيتامين سي بها يصل إلى 1700-2500 ملجم لكل 100 جرام (أكثر بكثير من حوالي 53 ملجم لكل 100 جرام الموجودة في البرتقال).

2. الجوافة

هذه الفاكهة الاستوائية، برائحتها الجميلة وطعمها الحلو والحامض، هي مصدر آخر رائع لفيتامين سي، سواء كانت طازجة أو معصورة أو مربى، توفر الجوافة وسيلة رائعة لتعزيز مناعتك، محتوى فيتامين سي: حوالي 228 ملغ لكل 100 غرام.

3. التوت الأسود

أنواع التوت داكنة اللون قوية الطعم، غنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى نسبة عالية من فيتامين سي، تُستخدم عادةً في المربيات والعصائر والحلويات، وهي إضافة غذائية قوية ومميزة، محتوى فيتامين سي: حوالي 181 ملجم لكل 100 جرام.

4. ثمر الورد

لطالما استُخدمت ثمار الورد، في الطب، فهي غنية جدًا بفيتامين سي، ويمكن تناولها في الشاي أو المربى أو المكملات الغذائية، محتوى فيتامين سي: حوالي 170-200 ملغ لكل 100 غرام.

5. البابايا

هذه الفاكهة البرتقالية الحارة ليست لذيذة ومليئة بالإنزيمات الهاضمة فحسب، بل إنها غنية أيضًا بفيتامين سي، يمكنك تناولها نيئة، أو في العصائر، أو كمكون في الصلصة، محتوى فيتامين سي: حوالي 61 ملجم لكل 100 جرام.

على الرغم من تركيز فيتامين سي اللافت في هذه الفاكهة، إلا أن تناول مزيج منها في نظامك الغذائي يوفر مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية.

طرق لإضافة هذه الفواكه الغنية بفيتامين سي إلى نظامك الغذائي: العصائر:امزج الفاكهة المهروسة المجمدة، أو قطع الجوافة، أو الكشمش الأسود، أو البابايا في عصير الإفطار للحصول على فيتامين سي إضافي لبدء يومك. سلطات الفاكهة:قم بإعداد سلطات الفاكهة الملونة مع شرائح الجوافة والبابايا المخلوطة مع الفواكه الطازجة الموسمية الأخرى. المربى والمخللات:قم بإعداد مربى الكشمش الأسود أو ثمر الورد بنفسك للحصول على مربى لذيذ غني بفيتامين سي. الشاي والمشروبات:انقع شاي ثمر الورد للحصول على جرعة من فيتامين سي المهدئ والمريح. تناول الوجبات الخفيفة:الجوافة الطازجة، أو الليتشي، أو القليل من الكشمش الأسود تشكل وجبة خفيفة صحية ومنشطة. الحلويات:استخدمي هذه الفاكهة في الحلويات مثل فطائر الفاكهة، أو فتات الفاكهة، أو الشربات للحصول على نكهة صحية. الصلصات والصلصات الحارة:امزجي البابايا المقطعة إلى قطع صغيرة في الصلصات للحصول على نكهة المناطق الاستوائية وإضافة فيتامين سي.