الراعي دعا في رسالة الفصح إلى ورشة إصلاح تربوي شاملة: كفى حروبًا وتصنيع أسلحة

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أنّنا اختبرنا الرجاء بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة، فندحرج حجر اليأس".

وشدّد في رسالة عيد الفصح، على أنّه "كفى حروباً وتصنيع أسلحة وكفى متاجرة بها، فالعالم بحاجة إلى خبز لا إلى سلاح، ولتتوقّف عمليات الإجهاض وقتل الأبرياء ولتُفتح أيادي القادرين لتملأ الأيادي الفارغة"، مؤكّدًا أنّ "هناك حاجة لورشة إصلاح تربوي شاملة، تنطلق من حرية التعليم التي يكفلها الدستور وشرعة حقوق الإنسان التي تؤكّد حقّ كلّ إنسان في التعلّم، وهذه الورشة لا يُمكن أن تؤتي ثمارها إلا من خلال حوار بنّاء يُشارك فيه جميع المعنيين بالشأن التربوي".

ودعا البطريرك الراعي إلى "إقرار تشريعات تُحافظ على المدرسة المجانية، وتضمن العيش الكريم للمعلّمين واستمرارية المدارس الخاصة، لا سيما في المناطق النائية حيث تُشكّل هذه المدارس الضمانة الوحيدة لاستمرار التعليم والتربية".