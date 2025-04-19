ريفي: السلاح سيتم تسليمه ونزعه عاجلًا أم آجلًا فالتاريخ لا يعود إلى الوراء

أشار النّائب ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "ما تبقّى من قيادة "​حزب الله​" لم يتّعظ من دروس النّكبة الّتي تسبّب بها حزبهم، وها هم يندفعون بتهوّر متمسّكين بالسّلاح، لمصلحة طهران الّتي تُفاوض أميركا بدماء اللّبنانيّين"، لافتًا إلى أنّه "يبدو أنّ هؤلاء فَقدوا الحدّ الأدنى من الحكمة والقدرة على تحكيم العقل!".

وتوجّه في تصريح، إلى "حزب الله" قائلًا: "اللّبنانيّون لن يسمحوا لكم بأن تقودوهم رغمًا عنهم إلى المغامرة والانتحار مجدّدًا"، مؤكّدًا أنّ "السّلاح سيتم تسليمه ونزعه عاجلًا أم آجلًا، فالتّاريخ لا يعود إلى الوراء".