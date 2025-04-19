"رابطة قدماء القوى المسلحة": البت بملف الزيادات على معاشات المتقاعدين بعد عودة جابر من الخارج

لفت رئيس "رابطة قدماء القوى المسلّحة اللّبنانيّة" اللّواء الرّكن المتقاعد نقولا مزهر، إلى أنّ "ضمن إطار متابعتها لحقوق العسكريّين المتقاعدين، واستكمالًا للخطّة الّتي تمّ التّوافق عليها خلال شهر أيلول 2024 برعاية قائد الجيش في حينه العماد جوزاف عون، عرضت الرّابطة على وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى ما تمّ التّوصّل إليه سابقًا، وطلبت متابعة الموضوع لدى مجلس الوزراء، والسّعي لإقرار زيادات على معاشات التّقاعد للعسكريّين المتقاعدين".

وأشار في بيان، إلى أنّ "بتاريخ 17/4/2025 وخلال جلسة مجلس الوزراء الّتي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، طرح كل من وزير الدّفاع ووزير الدّاخليّة والبلديّات الموضوع من خارج جدول الأعمال، وعرضا للغبن والإجحاف اللّاحقَين بالعسكريّين في الخدمة الفعليّة وفي التّقاعد".

وأوضح مزهر أنّه "جرى نقاش مستفيض حول موضوع حقوق العسكريّين، وتمّ الإتفاق على تأجيل البحث فيه إلى الجلسة الّتي تلي عودة وزير الماليّة ياسين جابر من الخارج، بعد اجتماعاته الّتي سيعقدها مع البنك الدولي وصندوق النّقد الدّولي، ليُصار إلى البتّ به وإقراره".