مسلحون قتلوا 17 شخصًا خلال هجومَين في نيجيريا

أعلنت المتحدّثة باسم الشّرطة النيجيريّة أنيني سيويسي كاثرين، في بيان، أنّ "عددًا كبيرًا من العناصر الّذين يُشتبه في أنّهم أعضاء ميليشيا، قد اجتاحوا منطقةً في ولاية بينو". وبينما كانت قوّات الأمن تصدّ المهاجمين، أطلق هؤلاء "النّار بشكل متقطّع على مزارعين"، ما أدّى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وأشارت في بيان، إلى أنّ "للأسف، وَقع هجوم متزامن غير متوقّع" في بلدة مجاورة، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصًا قبل وصول الشّرطة.

وتُعَدّ هذه الأحداث العنيفة الأحدث في سلسلة حوادث دامية في وسط ​نيجيريا​. فقد أدّى هجومان وقعا خلال أقل من أسبوعين، إلى مقتل أكثر من 100 شخص في ولاية بلاتو بوسط البلاد.