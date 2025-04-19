أعلنت المتحدّثة باسم الشّرطة النيجيريّة أنيني سيويسي كاثرين، في بيان، أنّ "عددًا كبيرًا من العناصر الّذين يُشتبه في أنّهم أعضاء ميليشيا، قد اجتاحوا منطقةً في ولاية بينو". وبينما كانت قوّات الأمن تصدّ المهاجمين، أطلق هؤلاء "النّار بشكل متقطّع على مزارعين"، ما أدّى إلى مقتل خمسة أشخاص.
وأشارت في بيان، إلى أنّ "للأسف، وَقع هجوم متزامن غير متوقّع" في بلدة مجاورة، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصًا قبل وصول الشّرطة.
وتُعَدّ هذه الأحداث العنيفة الأحدث في سلسلة حوادث دامية في وسط نيجيريا. فقد أدّى هجومان وقعا خلال أقل من أسبوعين، إلى مقتل أكثر من 100 شخص في ولاية بلاتو بوسط البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون قتلوا 17 شخصًا خلال هجومَين في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.