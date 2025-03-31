كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنني سأتخذ قرارا بشأن فرض رسوم جمركية ثانوية على إيران"، في حين أوضح أن "الرسوم الجمركية المتبادلة التي سيُعلَن عنها هذا الأسبوع ستشمل جميع الدول وليس عددا محدودا منها".
ولفت، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إلى "أنني لا أريد الحديث عن فترة رئاسة ثالثة الآن"، بعد تصريحات تحدث فيها عن جديته في الترشح لولاية ثالثة وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون الأميركي.
إلى ذلك، قال ترامب: "أرى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحاول التراجع عن اتفاق المعادن الأرضية النادرة. وفي حال فعل ذلك، فسيواجه بعض المشاكل. مشاكل كبيرة، كبيرة جدا". وسبق وأن قال زيلينسكي انه تلقى مقترحا يختلف عن مقترح سابق كان من المقرر توقيعه.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب حذر زيلينسكي من مغبة التراجع عن صفقة المعادن: سأتخذ قرارا بشأن فرض رسوم جمركية ثانوية على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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