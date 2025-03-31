شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتشف واقعة اختراقك عبر حساباتك الشخصية على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد جرائم النصب الالكتروني، من خلال اختراق الحسابات المصرفية، أو سرقة عملاتهم المشفرة، أو حتى ملاحقتهم، لذا يجب عليك حماية نفسك إذا كنت تشك في أن أحدهم قد اخترق بريدك الإلكتروني، أو حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات الدردشة، أو أي خدمة أو منصة رئيسية أخرى.

ومن أهم الخطوات اللازم اتباعها لحماية نفسك من الاختراق، تفعيل المصادقة متعددة العوامل على جميع حساباتك، أو على الأقل أهمها (البريد الإلكتروني، والخدمات المصرفية، ووسائل التواصل الاجتماعي).

كما تُتيح بعض الخدمات الإلكترونية بشكل متزايد استخدام مفتاح أمان فعلي أو كلمة مرور مُخزنة في مدير كلمات المرور، وهو أحد أعلى وسائل الحماية لمنع اختراق الحسابات التي تعتمد على برامج ضارة لسرقة كلمات المرور أو التصيد الاحتيالي.

كما يمكنك أيضًا التأكد من عدم الاختراق لاسيما من خلال حسابك على Gmail وجميع خدمات Google الأخرى المرتبطة به، من خلال التمرير لأسفل في صندوق الوارد حتى ترى "آخر نشاط للحساب" في الزاوية اليمنى السفلية، وماعليك سوى اانقر على "التفاصيل".

لتظهر لك نافذة منبثقة توضح لك جميع الأماكن التي ينشط فيها حسابك على جوجل، إذا لم تتعرف على أحدها، كأن يكون من مكان مختلف، كبلد لم تزره مؤخرًا أو لم تزره من قبل، فانقر على "فحص الأمان"، والذى يمكنك من معرفة الأجهزة التي ينشط عليها حسابك على جوجل.

ويجب عليك أيضًا تفعيل الحماية المتقدمة من جوجل لحسابك، لأن هذه الحماية الأمنية المعززة تُصعّب عملية التصيد الاحتيالي لكلمة مرورك واختراق حسابك على جوجل، لكن بها ثغرة واحدة تتضمن الزامك بشراء مفاتيح أمان، وهي أجهزة تُعدّ عامل أمان ثانويًا.