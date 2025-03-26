شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزون النفط في أمريكا بواقع 3.3 مليون برميل والان نبدء بالتفاصيل

تراجع كبير

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بشدة.وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس الحالي بواقع 3ر3 برميل، بعد ارتفاعه بواقع 7ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق.ومع التراجع الكبير، أصبح المخزون الأمريكي 6ر433 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 4ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليظل أعلى بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 400 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.