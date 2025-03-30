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بين الجبال الشامخة.. أبطال الوطن في الحد الجنوبي يعايدون على المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

بين الجبال الشامخة.. أبطال الوطن في الحد الجنوبي يعايدون على المملكة

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الدمام - شريف احمد - ممسكون بسلاحهم مرابطون على الحد الجنوبي، بينما يحتفل السعوديون بعيد الفطر، يقف أبطال الوطن على الحد الجنوبي بثبات، من أجل استقرار وفرحة كل مواطن ومقيم في .
ورصدت الكاميرا معايدة أبطال الحد الجنوبي من الحد الجنوبي، وسط تكبيرات العيد.
ووجد أبطال الحد الجنوبي، التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، قائلين: "نبشركم حدودنا آمنة وكل عام وأنتم بخير".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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