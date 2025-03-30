شكرا لقرائتكم خبر عن بين الجبال الشامخة.. أبطال الوطن في الحد الجنوبي يعايدون على المملكة والان نبدء بالتفاصيل



ورصدت الكاميرا معايدة أبطال الحد الجنوبي من الحد الجنوبي، وسط تكبيرات العيد.

ووجد أبطال الحد الجنوبي، التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، قائلين: "نبشركم حدودنا آمنة وكل عام وأنتم بخير".



الدمام - شريف احمد - ممسكون بسلاحهم مرابطون على الحد الجنوبي، بينما يحتفل السعوديون بعيد الفطر، يقف أبطال الوطن على الحد الجنوبي بثبات، من أجل استقرار وفرحة كل مواطن ومقيم في السعودية ورصدت الكاميرا معايدة أبطال الحد الجنوبي من الحد الجنوبي، وسط تكبيرات العيد.ووجد أبطال الحد الجنوبي، التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، قائلين: "نبشركم حدودنا آمنة وكل عام وأنتم بخير".