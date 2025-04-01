شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. 470 حديقة وساحة تستقبل الأهالي خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات العيد

الدمام - شريف احمد - هيأت أمانة منطقة عسير و33 بلدية تابعة لها، أكثر من 470 حديقة وساحة بلدية على مستوى المنطقة، لاستقبال مرتاديها خلال إجازة عيد الفطر، تزامن ذلك مع تنظيم فعاليات ترفيهية وثقافية وشعبية متنوعة؛ بهدف إدخال الفرحة والسرور على الأهالي والمقيمين وزوار المنطقة.وأوضحت الأمانة أن تهيئة الحدائق والساحات شملت أعمال التعقيم والصيانة، وتزيين الميادين والشوارع والطرق الرئيسية بالإنارة، ونشر الصور وعبارات التهنئة بالعيد على اللوحات والشاشات الإلكترونية في الشوارع والطرق الرئيسية والميادين وساحات الاحتفالات.وأشارت إلى استمرار الفعاليات طوال أيام العيد، التي تلبي احتياجات الأسر والأطفال وكبار السن والشباب بمشاركة الفرق الشعبية، وعروض مسرحية للأطفال، وأوبريتات، ومشاركات للجاليات العربية.وأكدت أن الفرق الميدانية ستعمل خلال أيام العيد عبر دوريات مستمرة، مع تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتجارية، ومضاعفة جهود النظافة والإصحاح البيئي في الحدائق والساحات.وتأتي هذه الجهود في إطار حرص أمانة عسير على تعزيز الأجواء الاحتفالية، للأهالي والمقيمين وزوار منطقة عسير خلال أيام عيد الفطر.