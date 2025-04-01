اخبار السعوديه

عسير.. 470 حديقة وساحة تستقبل الأهالي خلال إجازة عيد الفطر

0 نشر
واس - أبها 0 تبليغ

  • عسير.. 470 حديقة وساحة تستقبل الأهالي خلال إجازة عيد الفطر 1/5
  • عسير.. 470 حديقة وساحة تستقبل الأهالي خلال إجازة عيد الفطر 2/5
  • عسير.. 470 حديقة وساحة تستقبل الأهالي خلال إجازة عيد الفطر 3/5
  • عسير.. 470 حديقة وساحة تستقبل الأهالي خلال إجازة عيد الفطر 4/5
  • عسير.. 470 حديقة وساحة تستقبل الأهالي خلال إجازة عيد الفطر 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. 470 حديقة وساحة تستقبل الأهالي خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت أمانة منطقة عسير و33 بلدية تابعة لها، أكثر من 470 حديقة وساحة بلدية على مستوى المنطقة، لاستقبال مرتاديها خلال إجازة عيد الفطر، تزامن ذلك مع تنظيم فعاليات ترفيهية وثقافية وشعبية متنوعة؛ بهدف إدخال الفرحة والسرور على الأهالي والمقيمين وزوار المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن تهيئة الحدائق والساحات شملت أعمال التعقيم والصيانة، وتزيين الميادين والشوارع والطرق الرئيسية بالإنارة، ونشر الصور وعبارات التهنئة بالعيد على اللوحات والشاشات الإلكترونية في الشوارع والطرق الرئيسية والميادين وساحات الاحتفالات.
أمانة عسير وبلدياتها تهيئ 470 حديقة وساحة بلدية لعيد الفطر - واس

فعاليات العيد

وأشارت إلى استمرار الفعاليات طوال أيام العيد، التي تلبي احتياجات الأسر والأطفال وكبار السن والشباب بمشاركة الفرق الشعبية، وعروض مسرحية للأطفال، وأوبريتات، ومشاركات للجاليات العربية.
أمانة عسير وبلدياتها تهيئ 470 حديقة وساحة بلدية لعيد الفطر - واس

وأكدت أن الفرق الميدانية ستعمل خلال أيام العيد عبر دوريات مستمرة، مع تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتجارية، ومضاعفة جهود النظافة والإصحاح البيئي في الحدائق والساحات.
أمانة عسير وبلدياتها تهيئ 470 حديقة وساحة بلدية لعيد الفطر - واس

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص أمانة عسير على تعزيز الأجواء الاحتفالية، للأهالي والمقيمين وزوار منطقة عسير خلال أيام عيد الفطر.
أمانة عسير وبلدياتها تهيئ 470 حديقة وساحة بلدية لعيد الفطر - واس

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا