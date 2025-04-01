شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 دول.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

591 كرتون تمر

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالًا غذائية في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 175 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني لعام 1446هـ في سوريا.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 170 سلة غذائية في مدينة قطنا بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 170 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني لعام 1446هـ في سوريا.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 591 كرتون تمر في دمشق بسوريا، استفادت منها 591 أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 976 سلة غذائية و976 حقيبة صحية في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 5.856 فردًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية وحقائب صحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 356 سلة على اللاجئين السوريين في منطقتي عكار والضنية شمال لبنان، استفاد منها 1.780 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في لبنان للعام 2025م.

1.048 سلة غذائية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.048 سلة غذائية في منطقتي بيروت وعرسال بجمهورية لبنان، استفاد منها 5.240 فردًا ، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في الجمهورية اللبنانية للعام 1446هـ.

1.900 سلة غذائية

825 سلة غذائية

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 530 سلة غذائية في مركز تهاميم بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، يستفيد منها 3.465 فردًا من الفئات المحتاجة والنازحة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.900 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 11.400 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة ملابس، و 100 حقيبة إيوائية، و 70 خيمة في مدينة هرجيسا بجمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 4.020 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في الصومال للعام 2025م.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 825 سلة غذائية في مركز الأصم بجمهورية مالي، استفاد منها 4.950 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا من النازحين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني لعام 1446هـ في مالي.يذكر أن مشروع "إطعام" يستهدف بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال. وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.