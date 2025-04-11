السعودية | إقامة الحفل الرسمي لمزاد الإبل بمحافظة دومة الجندل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أقيم مساء الخميس بمحافظة دومة الجندل، الحفل الرسمي للنسخة الثانية لمزاد الإبل بمنطقة الجوف، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، وحضور محافظ دومة الجندل، المشرف العام على المزاد الدكتور طلال التمياط.

وانطلقت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية لملاك الإبل ألقاها نيابة عنهم سعد بن ناصر السبيعي، أكد فيها أهمية المزاد في حفظ الموروث الوطني وتنشيط الاقتصاد المحلي.

إثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية، تلاها عرض أوبريت وطني عبّر عن معاني الولاء والانتماء، وجسّد صورة تراثية حية عن مكانة الإبل في الثقافة السعودية.

وفي ختام الحفل، كرّم المحافظ الداعمين وشركاء النجاح، تقديرًا لعطائهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الفعالية.

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