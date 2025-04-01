شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ثالت أيام العيد.. أمطار رعدية على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة، منبها من هطول أمطار رعدية.

حسب بيان الأرصاد، يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.