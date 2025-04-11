مي القاضي ترد لأول مرة انتقادات ملابسها في العتاولة 2 فماذا قالت؟

مي القاضي تعترف: لم أوفق فى بدلة الرقص

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مي القاضي تكشف حقيقة مشاكلها مع هدى الاتربي ورأيها فى تصريحات فيفي عبده عنها

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 01:20 مساءً - ردت الفنانةلأول مرة على الانتقادات التي وجهت لها حول دور شوق الذي جسدته في مسلسل "" الذي تم عرضه في، وخاصة ملابسها خلال مشاهد الرقص التي قدمتها والتي اعتبرها الجمهور أنها كانت غير ملائمة تماما لأجواء الشهر الفضيل، كما أبدت رأيها في تصريحات الفنانةعن دورها وأوضحت حقيقة مشاكلها مع الفنانةوأكدتخلال ظهورها في برنامج "" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، أنها تقبلت التعليقات السلبية حول بدلة الرقص التي ارتدتها قائلة: "أنا اتخضيت الحقيقة بعدما شاهدت كليب أغنية انتي الوحش، ولكني كنت متوقعة في البداية وجود آراء سلبية مثلما سيكون هناك الإيجابية، وممكن أكون لم أوفق في اختيار بدلة الرقص التي ارتديتها ولكننا نتعلم ونحاول إصلاح الأخطاء".يمكنكِ قراءة.. هنا الزاهد وجهاً لوجه أمام أحمد فهمي في موسم أفلام عيد الأضحى 2025وأضافت: "الشخصية عنوانها أنها راقصة فكان لابد أن ترتدي، والحقيقة أنه عندما ارتديتها لم تكن بالصورة التي ظهرت بها في الأغنية مع الحركة التي جعلت الأمر زائد بعض الشيء، وأنا ماما زعلت مني جداً بسبب المشاهد دي، لأني قبل ما أتعاقد على الدور استشرتها ووافقت ولكنها طلبت مني الانتباه لمسألة الملابس، ولكنى تعلمت، واتفقت معها على وعد معين في الأعمال القادمة.وعن اتقانها للدور وكأنها تعمل في هذه المهنة أوضحتأنها لم يكن لديها أي فكرة عن الرقص تماماً والموضوع كان صعب جداً لافتة: "عندما كنت أقدم مشاهد رقص بسيطة في الأعمال تخرج بشكل مضحك، ولذلك ذهبت للتمرين على الرقص لمدة 5 أشهر كاملة وكل الذي تعلمته 4 حركات تم توظيفهم في الأغنية والمشاهد التي قدمتها في المسلسل، والحقيقة الموضوع كان صعب أكثر مما تخيلت".نفت أن تكون هناك أزمات مع الفنانة هدى الاتربي لاسيما وأنها سحبت البساط من الكل وتصدرت الترند بعد عرض المسلسل وقالت: "لم اختلط كثيراً بالزملاء في المسلسل خاصة وأنى كنت أنتهى من مشاهدي وأدخل غرفتي وبعدها أعود للمنزل، وبالنسبة لهدى الاتربي فأنا لم أجتمع معها في مشاهد خلال العمل وأنا من ناحيتي مفيش أي حاجة.. ودى اول مرة أطلع أتكلم من أول رمضان وأي انطباع اتاخد مش من ناحيتي خالص".إقرئي أيضاً.. القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025وعن تصريح الفنانة فيفي عبده بقولها إن صناع المسلسل لو كانوا استعانوا براقصة في الدور كان أفضل، قالتأحب فوفا جدا وهي تقول ما تريده، مشددة على:"الممثلات طوال الوقت تقدمن أدوار الراقصة في كل العصور، مثل نبيلة عبيد ونادية الجندي وكل الممثلات ونفس الوقت الراقصات كانوا يقدمن أدوار ممثلات مثل نعيمة عاطف وتحية كاريوكا وسامية جمال وأسماء كثيرة، فهذا دور لا يقدم لأول مرة من ممثلة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».