شاهد 5 صور جديدة من كواليس فيلم المشروع X قبل طرحه

استمرار تصوير المشاهد الأخيرة

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كريم عبد العزيز يخوض رحلة موت

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 01:20 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "" بطولة الفنانعن الصور الأولى من الفيلم المنتظر طرحه في دور العرض نهاية شهر مايو المقبل للمنافسة في، وأظهرت الصور بطل العمل كريم عبد العزيز بالشخصية التي يقدمها خلال الأحداث في مشاهد مختلفة منها مشهد أكشن داخل مغارة وكذلك مشاهد أخرى يتم تصويرها تحت الماء.فيلم "" يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة في الوقت الحالي حيث كان يتبقى أسبوع تصوير وتم تأجيله بسبب انشغال بعض أبطاله بـوالبعض الآخر بأعمال أخرى مع صعوبة تنسيق المواعيد خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما قطع صناعه شوطاً كبيراً في تصويره في العديد من الأماكن ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.يمكنكِ قراءة.. القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.وتدور أحداث فيلم "" في إطار من الاثارة والتشويق الذى يتخلله بعض مشاكل الآكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.يمكنك قراءة أيضاً.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025فيلم "" يسجل تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».