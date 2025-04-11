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استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف استهدف منزلًا وتجمعًا بقطاع غزة اليوم

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، منزلًا وتجمعًا للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي على منزلهم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في منطقة العطاطرة شمال القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف للمنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة رفح، التي تشهد حصارًا إسرائيليًا وعملية عسكرية برية منذ أسبوع، تسببت في نزوح آلاف العائلات الفلسطينية من المدينة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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