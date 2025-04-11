شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف استهدف منزلًا وتجمعًا بقطاع غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، منزلًا وتجمعًا للفلسطينيين في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي على منزلهم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في منطقة العطاطرة شمال القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف للمنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة رفح، التي تشهد حصارًا إسرائيليًا وعملية عسكرية برية منذ أسبوع، تسببت في نزوح آلاف العائلات الفلسطينية من المدينة.