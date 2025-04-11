الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على 4 وافدين بسبب أفعالهم بمركز للمساج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الأمن السعودي عن ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المسّاج)، في محافظة جدة.

وجاء في بيان نشره الأمن العام السعودي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن شرطة محافظة جدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ضبطت 4 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وأوضح البيان أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المحافظة.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذا البيان، حيث أثنوا على عمل قوات الأمن، وطالب البعض بـ"وضع قوانين صارمة ورقابة مكثفة وحلول عاجلة" لهذه المراكز والحالات.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت في فبراير الماضي، استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة.

وذكرت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة جرائم التعدي على الحقوق الشخصية أو امتهان الحريات الأساسية المكفولة شرعا ونظاما أو التجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت.

ونوهت بأن ذلك يأتي بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق مباشرة مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.