الخليج اليوم .. رئيس مؤسسة الحج والزيارة في إيران: رحلات الحج الجوية ستتم عبر الخطوط الإيرانية



الرياض - كتب موسى القحطاني - قال رئيس مؤسسة الحج والزيارة في إيران علي رضا بيات إن الرحلات الجوية لحج هذا العام سيتم بعضها عن طريق الخطوط الجوية الداخلية وبعضها الآخر عبر الخطوط الجوية السعودية.



وأوضح علي رضا بيات أنه جرى تنظيم جداول الرحلات لنقل الزوار الإيرانيين إلى المدينة المنورة وجدة، لافتا إلى أنه تجري مشاورات للاستفادة من مطار الطائف، حيث أنه في حالة تحقق ذلك، فإن الفترة الزمنية (للنقل) ستقل ما بين 3 و 4 أيام".

وأشار "بيات" إلى أن نصف زوار الحج هم من السيدات، مردفا: "سنستفيد هذا العام وبصورة تجريبية من مساعدات سيدات في قوافل الحج".

وتطرق رئيس مؤسسة الحج والزيارة في حديثه عن حج العمرة لهذا العام، قائلا: "متابعات تجري.. ونأمل أن يزداد عدد المعتمرين الإيرانيين 2.5 ضعفا عن العام الماضي، ليصل العدد إلى مليون شخص سنويا".

المصدر: "مهر"