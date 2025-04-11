المرأة في عيون صناع الدراما والنقاد: تحليل فني خاص لكاميرا الخليج 365

أندرو محسن: الصورة النمطية في مقابل الواقعية

من ينصف المرأة: السينما أم الدراما؟

دراما رمضان 2025: تفوق واضح للنصف الثاني

أفلام العيد: الشباب يقودون المشهد

"عائشة لا تستطيع الطيران" يحلق نحو العالمية

جانب من الحضور في ندوة بعنوان صورة المرأة في الإعلام - صورة خاصة لسيدتي تصوير منى مجدي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 01:20 مساءً - في ندوة ناقشتوالأعمال الفنية، تحدث كل من الناقد الفني أندرو محسن والمنتجة شاهيناز النجار عن التباين بين الصورة النمطية والواقعية للمرأة في الدراما والسينما. وأكد المتحدثان لـ كاميرا " الخليج 365" على أهمية إعادة صياغة الأدوار النسائية بما يعكس تنوع الواقع وتعقيده، مع الإشارة إلى تطور ملحوظ في بعض الأعمال خلال، إلى جانب الاحتفاء بمشاركة مصر فيأوضح الناقد الفنيأن هناك التباساً مستمراً بين تقديم صورة نمطية للمرأة وتقديم صورة واقعية.وقال: "الشكل النمطي يعني تقديم صورة مكررة للمشاهد، بلا تجديد أو إضافة، حتى وإن كانت المعاناة حقيقية. أما إذا تم تناول المعاناة من زاوية جديدة، أو وضعت الشخصية في مواقف درامية غير مطروحة سابقاً، فإن العمل يخرج من دائرة النمطية ليقدم واقعاً حيوياً يتفاعل معه الجمهور".ويرى "محسن" أن الدراما التلفزيونية أكثر قدرة على إنصافوتقديم صورة متنوعة لها مقارنة بالسينما، مرجعاً ذلك إلى وفرة الإنتاج في التلفزيون، خاصة في رمضان، إلى جانب تنوع الشخصيات، وانخفاض مستوى المخاطرة الإنتاجية.وأوضح، أن التلفزيون لا يعتمد على شباك التذاكر مثل السينما، بل على مبيعات القنوات والمنصات، ما يتيح مساحة أكبر للتجريب وتقديم وجوه جديدة.كما رجحكفة مسلسلات النصف الثاني من، وخص بالذكر مسلسل "" الذي وصفه بأنه من أقوى أعمال الموسم.كما أشار إلى تميز بدايات بعض المسلسلات مثل "ظلم المصطبة" رغم تراجع زخمها لاحقاً، وفي المقابل أشاد بحضور الكوميديا في النصف الأول من الموسم، مستشهداً بمسلسل "إخواتي" و" قلبه ومفتاحه" كأعمال نالت استحسان الجمهور.ووصف "محسن" مسلسل "" بأنه مفاجأة الموسم، مشيراً إلى أن أداء الفنان أحمد مالك ونجاح العمل جماهيرياً وضعه في صدارة المشاهدات، رغم أنه لم يكن من بين الأعمال الأكثر ترقباً قبل عرضه.وتميز موسم أفلام عيد الفطر، بتواجد أكثر من فيلم أبطاله من النجوم الشباب، وعند سؤال الناقد "أندرو" حول هذه النقطة، وقع اختياره على فيلم "" وهو أحد الأفلام المتنافسة في هذا الموسم ، معتبراً إياه تجربة كوميدية ذكية ومتميزة، خاصة وأن مخرجه عمر المهندس أظهر احترافية ملحوظة بعد نجاحه في مسلسل "بالطو".وأشار إلى أن الفيلم قدم كوميديا مختلفة وغير مكررة، على عكس بعض الأعمال التي تعتمد على التكرار والاستسهال".وأعرب الناقد الفني أندرو محسن عن سعادته بوصول الفيلم المصري "" إلى، معتبراً أن مجرد التواجد في هذا المحفل السينمائي العالمي يُعد إنجازاً في حد ذاته.ورغم أنه لم يشاهد الفيلم بعد، أكد محسن أنه تابع مسيرته منذ المراحل الأولى، مشيداً بمخرجه مراد مصطفى، الذي وصفه بأنه "مخرج شاطر وصاحب بصمة واضحة"، استطاع أن يحقق نجاحاً لافتاً عبر مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة.وأضاف أن الفيلم خاض رحلة تطوير جادة حتى وصل إلى شكله النهائي، متمنياً أن تتوج هذه الجهود بالحصول على جائزة خلال فعاليات المهرجان، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز حضور السينما المصرية على الساحة الدولية.

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التأثير على النص: "رأيي جزء من العملية الإبداعية

الواقعية والنمطية: المرأة لاتختزل في دور الضحية

الإنتاج المحلي والعالمي: اختلاف السياق يفرض شروطه

الناقد الفني أندرو محسن والمنتجة شاهيناز النجار في ندوة "صورة المراة في الإعلام" - صورة خاصة لسيدتي - تصوير منى مجدي

وفي السياق ذاته أكدت المنتجة شاهيناز النجار في لقائها مع كاميرا " الخليج 365" أن رأيها له دور فعال في تطوير السيناريو، خاصة فيما يتعلق بتقديم شخصية المرأة.وقالت: "نعمل كفريق، ويؤخذ رأيي في الاعتبار عند مناقشة النص مع الكاتب والمخرج، لأن تقديم المرأة بشكل متوازن يعكس جزءاً من رسالتنا الفنية".وأعلنت " النجار" رفضها بوضوح حول حصر المرأة في دور الضحية الضعيفة، مشيرة إلى أن تاريخ المرأة المصرية يثبت أنها كانت دائماً حاضرة في المشهد الاجتماعي بقوة.وأضافت: "المرأة كانت وما زالت ركيزة أساسية في المجتمع، وعلينا كصناع أن نظهر هذا في أعمالنا من دون أن نغفل عن السياق الثقافي والاجتماعي."ورأت أن لكل من السينما والتلفزيون تأثيره الخاص، مشيرة إلى أن الفيلم السينمائي يحدث أثراً مكثفاً في زمن قصير، في حين تسمح الدراما التلفزيونية بتفصيل الشخصيات وسرد الأحداث على مدى أطول، مما يمنح مساحة أوسع لمعالجة القضايا النسائية.وخلال لقائها مع كاميرا " الخليج 365" تحدثت النجار عن الفروق بين الإنتاج العربي والغربي، مؤكدة على أن العادات والتقاليد في المجتمعات العربية تفرض قيوداً على المحتوى، إلى جانب ضغط الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يحسم الجدل في لحظته.وفي ختام حديثها، أعربت المنتجة شاهيناز النجار عن فخرها بمشاركة الفيلم المصري "" في مهرجان كان السينمائي، معتبرة ذلك تمثيلاً مشرفاً للسينما المصرية، وفرصة مهمة للوصول إلى جمهور عالمي.واستطردت قائلة " أية مشاركة في مهرجانات عالمية، خصوصاً مهرجان في قيمة كان، هي فخر كبير للسينما المصرية ودليل على أننا نسير في الطريق الصحيح".

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