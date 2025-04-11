المرأة في عيون صناع الدراما والنقاد: تحليل فني خاص لكاميرا الخليج 365

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 01:20 مساءً - في ندوة ناقشت صورة المرأة في الإعلام والأعمال الفنية، تحدث كل من الناقد الفني أندرو محسن والمنتجة شاهيناز النجار عن التباين بين الصورة النمطية والواقعية للمرأة في الدراما والسينما. وأكد المتحدثان لـ كاميرا " الخليج 365" على أهمية إعادة صياغة الأدوار النسائية بما يعكس تنوع الواقع وتعقيده، مع الإشارة إلى تطور ملحوظ في بعض الأعمال خلال موسم رمضان 2025 وأفلام العيد، إلى جانب الاحتفاء بمشاركة مصر في مهرجان كان السينمائي الدولي.
وقال: "الشكل النمطي يعني تقديم صورة مكررة للمشاهد، بلا تجديد أو إضافة، حتى وإن كانت المعاناة حقيقية. أما إذا تم تناول المعاناة من زاوية جديدة، أو وضعت الشخصية في مواقف درامية غير مطروحة سابقاً، فإن العمل يخرج من دائرة النمطية ليقدم واقعاً حيوياً يتفاعل معه الجمهور".
وأوضح، أن التلفزيون لا يعتمد على شباك التذاكر مثل السينما، بل على مبيعات القنوات والمنصات، ما يتيح مساحة أكبر للتجريب وتقديم وجوه جديدة.
كما أشار إلى تميز بدايات بعض المسلسلات مثل "ظلم المصطبة" رغم تراجع زخمها لاحقاً، وفي المقابل أشاد بحضور الكوميديا في النصف الأول من الموسم، مستشهداً بمسلسل "إخواتي" و" قلبه ومفتاحه" كأعمال نالت استحسان الجمهور.
ووصف "محسن" مسلسل "ولاد الشمس" بأنه مفاجأة الموسم، مشيراً إلى أن أداء الفنان أحمد مالك ونجاح العمل جماهيرياً وضعه في صدارة المشاهدات، رغم أنه لم يكن من بين الأعمال الأكثر ترقباً قبل عرضه.
وأشار إلى أن الفيلم قدم كوميديا مختلفة وغير مكررة، على عكس بعض الأعمال التي تعتمد على التكرار والاستسهال".
ورغم أنه لم يشاهد الفيلم بعد، أكد محسن أنه تابع مسيرته منذ المراحل الأولى، مشيداً بمخرجه مراد مصطفى، الذي وصفه بأنه "مخرج شاطر وصاحب بصمة واضحة"، استطاع أن يحقق نجاحاً لافتاً عبر مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة.
وأضاف أن الفيلم خاض رحلة تطوير جادة حتى وصل إلى شكله النهائي، متمنياً أن تتوج هذه الجهود بالحصول على جائزة خلال فعاليات المهرجان، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز حضور السينما المصرية على الساحة الدولية.
وقالت: "نعمل كفريق، ويؤخذ رأيي في الاعتبار عند مناقشة النص مع الكاتب والمخرج، لأن تقديم المرأة بشكل متوازن يعكس جزءاً من رسالتنا الفنية".
وأضافت: "المرأة كانت وما زالت ركيزة أساسية في المجتمع، وعلينا كصناع أن نظهر هذا في أعمالنا من دون أن نغفل عن السياق الثقافي والاجتماعي."
ورأت أن لكل من السينما والتلفزيون تأثيره الخاص، مشيرة إلى أن الفيلم السينمائي يحدث أثراً مكثفاً في زمن قصير، في حين تسمح الدراما التلفزيونية بتفصيل الشخصيات وسرد الأحداث على مدى أطول، مما يمنح مساحة أوسع لمعالجة القضايا النسائية.
وفي ختام حديثها، أعربت المنتجة شاهيناز النجار عن فخرها بمشاركة الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" في مهرجان كان السينمائي، معتبرة ذلك تمثيلاً مشرفاً للسينما المصرية، وفرصة مهمة للوصول إلى جمهور عالمي.
واستطردت قائلة " أية مشاركة في مهرجانات عالمية، خصوصاً مهرجان في قيمة كان، هي فخر كبير للسينما المصرية ودليل على أننا نسير في الطريق الصحيح".
أندرو محسن: الصورة النمطية في مقابل الواقعيةأوضح الناقد الفني أندرو محسن أن هناك التباساً مستمراً بين تقديم صورة نمطية للمرأة وتقديم صورة واقعية.
وقال: "الشكل النمطي يعني تقديم صورة مكررة للمشاهد، بلا تجديد أو إضافة، حتى وإن كانت المعاناة حقيقية. أما إذا تم تناول المعاناة من زاوية جديدة، أو وضعت الشخصية في مواقف درامية غير مطروحة سابقاً، فإن العمل يخرج من دائرة النمطية ليقدم واقعاً حيوياً يتفاعل معه الجمهور".
من ينصف المرأة: السينما أم الدراما؟ويرى "محسن" أن الدراما التلفزيونية أكثر قدرة على إنصاف المرأة وتقديم صورة متنوعة لها مقارنة بالسينما، مرجعاً ذلك إلى وفرة الإنتاج في التلفزيون، خاصة في رمضان، إلى جانب تنوع الشخصيات، وانخفاض مستوى المخاطرة الإنتاجية.
وأوضح، أن التلفزيون لا يعتمد على شباك التذاكر مثل السينما، بل على مبيعات القنوات والمنصات، ما يتيح مساحة أكبر للتجريب وتقديم وجوه جديدة.
دراما رمضان 2025: تفوق واضح للنصف الثانيكما رجح أندرو محسن كفة مسلسلات النصف الثاني من موسم رمضان، وخص بالذكر مسلسل "لام شمسية" الذي وصفه بأنه من أقوى أعمال الموسم.
كما أشار إلى تميز بدايات بعض المسلسلات مثل "ظلم المصطبة" رغم تراجع زخمها لاحقاً، وفي المقابل أشاد بحضور الكوميديا في النصف الأول من الموسم، مستشهداً بمسلسل "إخواتي" و" قلبه ومفتاحه" كأعمال نالت استحسان الجمهور.
ووصف "محسن" مسلسل "ولاد الشمس" بأنه مفاجأة الموسم، مشيراً إلى أن أداء الفنان أحمد مالك ونجاح العمل جماهيرياً وضعه في صدارة المشاهدات، رغم أنه لم يكن من بين الأعمال الأكثر ترقباً قبل عرضه.
أفلام العيد: الشباب يقودون المشهدوتميز موسم أفلام عيد الفطر، بتواجد أكثر من فيلم أبطاله من النجوم الشباب، وعند سؤال الناقد "أندرو" حول هذه النقطة، وقع اختياره على فيلم "سيكو سيكو" وهو أحد الأفلام المتنافسة في هذا الموسم ، معتبراً إياه تجربة كوميدية ذكية ومتميزة، خاصة وأن مخرجه عمر المهندس أظهر احترافية ملحوظة بعد نجاحه في مسلسل "بالطو".
وأشار إلى أن الفيلم قدم كوميديا مختلفة وغير مكررة، على عكس بعض الأعمال التي تعتمد على التكرار والاستسهال".
"عائشة لا تستطيع الطيران" يحلق نحو العالميةوأعرب الناقد الفني أندرو محسن عن سعادته بوصول الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" إلى مهرجان كان السينمائي الدولي، معتبراً أن مجرد التواجد في هذا المحفل السينمائي العالمي يُعد إنجازاً في حد ذاته.
ورغم أنه لم يشاهد الفيلم بعد، أكد محسن أنه تابع مسيرته منذ المراحل الأولى، مشيداً بمخرجه مراد مصطفى، الذي وصفه بأنه "مخرج شاطر وصاحب بصمة واضحة"، استطاع أن يحقق نجاحاً لافتاً عبر مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة.
وأضاف أن الفيلم خاض رحلة تطوير جادة حتى وصل إلى شكله النهائي، متمنياً أن تتوج هذه الجهود بالحصول على جائزة خلال فعاليات المهرجان، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز حضور السينما المصرية على الساحة الدولية.
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التأثير على النص: "رأيي جزء من العملية الإبداعيةوفي السياق ذاته أكدت المنتجة شاهيناز النجار في لقائها مع كاميرا " الخليج 365" أن رأيها له دور فعال في تطوير السيناريو، خاصة فيما يتعلق بتقديم شخصية المرأة.
وقالت: "نعمل كفريق، ويؤخذ رأيي في الاعتبار عند مناقشة النص مع الكاتب والمخرج، لأن تقديم المرأة بشكل متوازن يعكس جزءاً من رسالتنا الفنية".
الواقعية والنمطية: المرأة لاتختزل في دور الضحيةوأعلنت " النجار" رفضها بوضوح حول حصر المرأة في دور الضحية الضعيفة، مشيرة إلى أن تاريخ المرأة المصرية يثبت أنها كانت دائماً حاضرة في المشهد الاجتماعي بقوة.
وأضافت: "المرأة كانت وما زالت ركيزة أساسية في المجتمع، وعلينا كصناع أن نظهر هذا في أعمالنا من دون أن نغفل عن السياق الثقافي والاجتماعي."
ورأت أن لكل من السينما والتلفزيون تأثيره الخاص، مشيرة إلى أن الفيلم السينمائي يحدث أثراً مكثفاً في زمن قصير، في حين تسمح الدراما التلفزيونية بتفصيل الشخصيات وسرد الأحداث على مدى أطول، مما يمنح مساحة أوسع لمعالجة القضايا النسائية.
الإنتاج المحلي والعالمي: اختلاف السياق يفرض شروطهوخلال لقائها مع كاميرا " الخليج 365" تحدثت النجار عن الفروق بين الإنتاج العربي والغربي، مؤكدة على أن العادات والتقاليد في المجتمعات العربية تفرض قيوداً على المحتوى، إلى جانب ضغط الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يحسم الجدل في لحظته.
وفي ختام حديثها، أعربت المنتجة شاهيناز النجار عن فخرها بمشاركة الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" في مهرجان كان السينمائي، معتبرة ذلك تمثيلاً مشرفاً للسينما المصرية، وفرصة مهمة للوصول إلى جمهور عالمي.
واستطردت قائلة " أية مشاركة في مهرجانات عالمية، خصوصاً مهرجان في قيمة كان، هي فخر كبير للسينما المصرية ودليل على أننا نسير في الطريق الصحيح".
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