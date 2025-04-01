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فعاليات وبرامج متنوعة باحتفالات عيد الفطر في مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت مواقع احتفالات العيد بالعاصمة المقدسة، التي تنظّمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة العديد من البرامج والفعاليات المميزة.
واستقطبت آلاف العائلات للمشاركة ومتابعة الفعاليات، وتبدأ عقب صلاة العشاء يوميًا خلال أيام عيد الفطر، في حي حراء الثقافي، وتلال العيد، وممشى العنوان، ومتحف برج الساعة.
انطلاق حزمة من الفعاليات المتنوعة احتفاء بعيد الفطر - واس
انطلاق حزمة من الفعاليات المتنوعة احتفاء بعيد الفطر - واس

فعاليات عيد الفطر

وحازت فعاليات اليوم إعجاب الزوار من الأطفال والكبار الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة منها "حوامة العيد، والخط العربي، ومسرح العيد، وركن التصوير، والألعاب الكرنفالية والتفاعلية، وبازار الهدايا التذكارية والأزياء التراثية، والفن والحرف التقليدية، والرسم الحي، والكتابة على السبح، وتصميم المجوهرات، وركن الأحجار الكريمة، والرسم على الوجوه، ومسيرة الشخصيات المحبوبة بمنطقة التصوير وأجهزة صنع الحلوى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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