شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات وبرامج متنوعة باحتفالات عيد الفطر في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات عيد الفطر

الدمام - شريف احمد - شهدت مواقع احتفالات العيد بالعاصمة المقدسة، التي تنظّمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة العديد من البرامج والفعاليات المميزة.واستقطبت آلاف العائلات للمشاركة ومتابعة الفعاليات، وتبدأ عقب صلاة العشاء يوميًا خلال أيام عيد الفطر، في حي حراء الثقافي، وتلال العيد، وممشى العنوان، ومتحف برج الساعة.وحازت فعاليات اليوم إعجاب الزوار من الأطفال والكبار الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة منها "حوامة العيد، والخط العربي، ومسرح العيد، وركن التصوير، والألعاب الكرنفالية والتفاعلية، وبازار الهدايا التذكارية والأزياء التراثية، والفن والحرف التقليدية، والرسم الحي، والكتابة على السبح، وتصميم المجوهرات، وركن الأحجار الكريمة، والرسم على الوجوه، ومسيرة الشخصيات المحبوبة بمنطقة التصوير وأجهزة صنع الحلوى.