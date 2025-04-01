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شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات وبرامج متنوعة باحتفالات عيد الفطر في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت مواقع احتفالات العيد بالعاصمة المقدسة، التي تنظّمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة العديد من البرامج والفعاليات المميزة.
واستقطبت آلاف العائلات للمشاركة ومتابعة الفعاليات، وتبدأ عقب صلاة العشاء يوميًا خلال أيام عيد الفطر، في حي حراء الثقافي، وتلال العيد، وممشى العنوان، ومتحف برج الساعة.
واستقطبت آلاف العائلات للمشاركة ومتابعة الفعاليات، وتبدأ عقب صلاة العشاء يوميًا خلال أيام عيد الفطر، في حي حراء الثقافي، وتلال العيد، وممشى العنوان، ومتحف برج الساعة.