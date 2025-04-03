الاتحاد الأوروبي: رسوم ترامب الجمركية ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الاتحاد الأوروبي اليوم، إن الرسوم الجمركية الأحدث التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكل ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي وستلحق الضرر الأكبر بالفئات الضعيفة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكل "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي.

وأبدت فون دير لايين "أسفها العميق" لقرار ترامب، قائلة إن الأوروبيين "مستعدون للرد" ويعملون على "حزمة جديدة من التدابير المضادة" في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأميركية.