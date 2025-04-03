شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الاثنين المقبل.. استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والمويه وتربة والخرمة ورنية.

وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة وخليص، وخفيفة على جدة ورابغ.

أمطار على الرياض

وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء ومرات والغاط والزلفي والمجمعة.



طقس الخميس

وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية والشرقية وحائل والقصيم والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، وخفيفة على منطقة نجران.

يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل.

تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

