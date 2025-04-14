تكنولوجيا: إعفاء الهواتف الذكية والحواسب والشرائح من رسوم ترامب الجمركية مؤقتًا ولكن ليس لفترة طويلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف يتم إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الحواسب المحمولة ومكونات الحواسب من أحدث جولة من التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إرشادات محدثة بشأن استثناءات التعريفات المتبادلة للمنتجات المحددة. تشمل هذه الاستثناءات الهواتف الذكية، وأجهزة الحواسب المحمولة، والشاشات، والأقراص الصلبة، وشرائح الذاكرة، بالإضافة إلى الشرائح.

على الرغم من أن هذا يعتبر خبرًا جيدًا للاعبين الرئيسيين في السوق مثل أبل وإنفيديا، إلا أن هذا الإعفاء قد لا يستمر طويلًا. حيث أعلن الرئيس ترامب يوم الأحد عن خطط لفرض تعريفة جديدة على أشباه الموصلات في الأسابيع المقبلة، والتي ستشمل الشرائح والهواتف الذكية.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن التعريفات الجديدة في غضون “أسبوع أو أسبوعين”، وسيتم تصنيفها كـ “نوع خاص من التعريفات المركزة”.

ووفقًا لوزير التجارة هوارد لوتنيك، فإن الهدف من هذه الرسوم هو إعادة إنتاج الهواتف الذكية وأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، وهي مهمة قد تستغرق سنوات وتزيد من تكاليف الأجهزة التي يتحملها المستهلكون.

ومع ذلك، ترك ترامب الباب مفتوحًا لبعض المرونة مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك “مرونة لبعض الشركات في هذا القطاع”.

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