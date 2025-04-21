شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 16 بلس VS جوجل بيكسل 9 برو.. من الأفضل؟ والان مع تفاصيل الخبر

بينما يفضل عشاق آبل دائمًا هواتف سلسلة آيفون الأحدث، يظل بيكسل 9 برو الخيار المفضل لعشّاق أندرويد، وللباحثين عن شاشة أكبر، يعد آيفون 16 بلس خيارًا مناسبًا من آبل، في حين لا يتوفر لمستخدمي أندرويد إلا بيكسل 9 برو في هذه الفئة، إليكم مقارنة بين الهاتفين من حيث المواصفات والأسعار.

الشاشة

يأتي آيفون 16 بلس بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة، تدعم Dolby Vision وHDR10 وسطوعًا يصل إلى 2000 شمعة، لكنه يفتقر لمعدل تحديث عالٍ إذ يقتصر على 60 هرتز فقط.

أما جوجل بيكسل 9 برو فيضم شاشة OLED مقاس 6.3 بوصة بمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، مع دعم HDR10+ وسطوع أقصى يصل إلى 3000 شمعة.

المعالج والذاكرة

يعتمد آيفون 16 بلس على شريحة A18 من آبل، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، ويعمل بنظام iOS 18.4.

في المقابل، يستخدم بيكسل 9 برو معالج Tensor G4 من جوجل، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ويعمل بنظام أندرويد 15.

الكاميرات

يحتوي آيفون 16 بلس على كاميرتين خلفيتين: رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وأخرى واسعة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل.

أما بيكسل 9 برو فيتفوق بعدد الكاميرات ودقتها: كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بيريسكوب 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة 48 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل.

البطارية

يحمل آيفون 16 بلس بطارية سعتها 4674 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي، بينما يتمتع بيكسل 9 برو ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 27 واط واللاسلكي بقدرة 12 واط.