تكنولوجيا: تأكيد سعة بطارية OnePlus 13T مع دعم الشحن المباشر لتقليل الحرارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus للكشف عن هاتف OnePlus 13T رسميًا يوم 24 أبريل. وقد أعلنت العلامة التجارية في وقت سابق أن سعة البطارية لن تقل عن 6000 مللي أمبير، واليوم أكدت بشكل رسمي أن الهاتف سيأتي ببطارية بسعة 6260 مللي أمبير.

ورغم أن OnePlus لم تكشف بعد عن سرعة الشحن، إلا أنها أعلنت أن الهاتف سيدعم ميزة الشحن الالتفافي (Bypass Charging)، وهي خاصية مفيدة بشكل خاص أثناء جلسات اللعب المطوّلة، حيث تسمح بتزويد الجهاز بالطاقة مباشرة دون تمريرها عبر البطارية، مما يقلل من الحرارة ويحافظ على عمر البطارية.

وأشارت OnePlus إلى أن وزن الهاتف سيبلغ 185 جرامًا، وهو أقل من وزن هاتفي OnePlus 13 و 13R اللذين يتجاوز وزنهما 200 جرام رغم امتلاكهما بطاريات بسعة 6000 مللي أمبير، ما يشير إلى تحسين في تصميم الجهاز وخفة وزنه.

حتى الآن، لم تكشف الشركة عن المواصفات الكاملة للهاتف، لكنها أكدت عدة تفاصيل مهمة: سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite SoC، وسيأتي بشاشة مقاس 6.32 بوصة، وتصنيف مقاومة IP65، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما.

ومع تبقي ثلاثة أيام فقط على الإطلاق الرسمي، قد نشهد مزيدًا من المعلومات والتفاصيل من OnePlus حول 13T في الأيام المقبلة.

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