شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفاجئ الجميع بأول رد على دعوة طارق صالح لتسليم العاصمة صنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر قيادي حوثي، من دعوة عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، لتسليم العاصمة صنعاء، وإنهاء ارتهانها لإيران، والتحول لمشروع العدالة الانتقالية.

وقال طارق صالح في خطاب له خلال ترؤسه لقاء موسعا في مدينة المخا غربي تعز، يوم السبت إن "باب التوبة مفتوح"، لكن الحوثيين "لن يقبلوا بهذا، لذلك، ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة".

ودعا طارق إلى تشكيل تحالف دولي للقضاء على العصابة الحوثية، وتكبيد طهران هزيمة ساحقة في اليمن، مؤكدًا أن "الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي سيكونان عند مستوى المسؤولية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وردًا على تلك التصريحات، سخر القيادي الحوثي حميد رزق من تصريحات طارق صالح قائلا "إذا غضب الله على نملة طلع لها ريش".

وأضاف رزق مخاطبا طارق صالح "ماله قلق ومش على بعضه، ما كلفك الله تخرج تهضرب وانت (ملبب)، ما الذي يقلقك يا ابو عفاش، حتى تبحث عمن يطمئنك".

وتابع "ما يدخل المبراع إلا ساتر.. أعيد اذكرك إن كنت نسيت "إذا غضب الله على نملة طلع لها ريش"، داعيًا طارق صالح لتجهيز نفسه للهروب عبر البحر، نحو إسرائيل، حسب تعبيره.

وتكشف الردود الحوثية، حجم الألم الذي تواجهة المليشيات الحوثية، جراء الضربات الأخيرة، والأنباء عن تحرك بري لانتزاع محافظة الحديدة من قبضتها.