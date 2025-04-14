عاجل:الحسيني يفجرها مدوية:تمت البيعة وصنعاء ستتحرر قريبا

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عدن - ياسمين التهامي - �ال المحلل السياسي محمد علي الحسيني:‏قدمنا النصيحة في وقتها وقلنا لكم قبل فوات الأوان.

ثقوا بنا اننا ‎#نسمع_ونرى ونستشرف.

والآن نؤكد تم البيع وعقد صفقة محددة وأنتم ثمن البخس.

انتهى الوقت واتخذ الإجراء والتنفيذ.

واضاف:سجلوها علينا عن قريب ‎#صنعاء ستلتحق بدمشق مهما كانت التضحيات.

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