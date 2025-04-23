الكابينيت الإسرائيلي يجتمع مجددًا غدا وسط خلافات داخلية وضغوط دولية بشأن المساعدات لغزة

يعقد الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي يوم غد الخميس اجتماعا لمواصلة النقاش حول آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وخطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي شهدته جلسة الكابينيت، مساء الثلاثاء، على خلفية الهجوم الذي شنه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بسبب رفض الأخير تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع.

وجاءت الدعوة لعقد الاجتماع بطلب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي طالب الأجهزة الأمنية بتقديم مقترحات لتنظيم دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستقبلا، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع والضغوط الخارجية على حكومته.

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان مصور صدر عنه مساء الأربعاء، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، الجدل الذي شهدته جلسة الكابينيت الأخيرة، واعتبره "عبثيًا"، راضا إدخال أي مساعدات إنسانية لغزة وقال: "أرى أن النقاش حول من يجب أن يُدخل المساعدات الإنسانية – الجيش أم جهة خارجية – هو نقاش سخيف! لا ينبغي إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، نقطة. طالما لدينا رهائن لا يتلقون طعامًا، فلا يجوز إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة".

فيما جدّد سموتريتش تهديداته بإسقاط الحكومة في حال عدم توسيع الحرب على قطاع غزة، وانتقد رفض الجيش تولّي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، موجّهًا انتقادات لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه لا يراقب تنفيذ قرارات الحكومة من قبل الجيش.

وفي وقت تمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار الماضي دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر بعد 18 شهرا من الحرب، حذّرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي لسكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالي 2,4 مليون نسمة.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر في الكابينيت أن وزراء بينهم سموتريتش وبن غفير، يطالبون بالتحرك الفوري نحو تصعيد عسكري واسع في غزة، في حين يُفضل نتانياهو منح فرصة إضافية للمسار التفاوضي على أساس المبادرة المصرية.

وذكرت الصحيفة أن المبادة المصرية تعتبر الأقرب إلى مقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وأشارت إلى "تفاؤل" أعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه نتنياهو مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، وقالت إن الأخير "يدعم الموقف الإسرائيلي".

واعتبرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع الذي جمع ترامب، أمس، برئيس وزراء قطر في البيت الأبيض قد يكون "محوريًا" في المسار التفاوضي، وأعربت عن أملها بأن "يكون ترامب قد ضغط على الدوحة لدفعهم نحو تبني الصيغة المصرية التي تحظى بتأييد تل أبيب وواشنطن".