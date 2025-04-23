النشرة: توقيف رتيبين من عديد مخفر طليا  مكلفان بمحطة محروقات وسط الاشتباه بتورطهما في ملف فساد

افادت معلومات "النشرة" بان قوة من فرع المعلومات اوقفت رتيبين من عديد مخفر طليا في البقاع مكلفان بمحطة المحروقات الخاصة بقوى الامن الداخلي، وسط معلومات امنية عن الاشتباه بتورطهما في ملف فساد في محطة بيع المحروقات.

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