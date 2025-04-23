ترامب: ستكون لدينا اتفاقية تجارة عادلة مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "ستكون لدينا اتفاقية تجارة عادلة مع الصين".

ورأى ترامب، أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يستطيع أن يحارب 3 سنوات أخرى ويخسر بلده بالكامل"، مشدداً على أن "تصريح زيلينسكي بأن بلاده لن تعترف قانونيا باحتلال شبه جزيرة القرم يضر بمفاوضات السلام مع روسيا".

وقال "إذا كان زيلينسكي يريد القرم فلماذا لم يقاتل من أجلها قبل 11 عاما عندما سلمت للروس بدون إطلاق رصاصة واحدة".