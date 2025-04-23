الخارجية الهندية تعلق اتفاقية استراتيجية لتقاسم المياه مع باكستان وتغلق أحد المعابر البرية الرئيسية بعد هجوم كشمير

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الهند أوقفت العمل باتفاقية مهمة لتقاسم المياه مع جارتها باكستان، غداة هجوم استهدف مدنيين في كشمير هو الأسوأ منذ سنوات.

واوضح وكيل وزير الخارجية فيكرام ميسري للصحافيين في نيودلهي، أنه "سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".

كما اعلن أن الهند ستغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع باكستان، غداة هجوم استهدف مدنيين في كشمير هو الأسوأ منذ سنوات. ولفت الى أن معبر أتاري-واجا الحدودي "سيُغلق على الفور"، مضيفا أن حاملي وثائق السفر الصالحة يمكنهم العودة قبل الأول من أيار.