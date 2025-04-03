خليل أبو عبيد يُلاحق حبيبته ولكن..وهكذا علّق فادي حداد

ميرنا وليد - بيروت - برع خليل أبو عبيد في مجال الفن، واستطاع ان يصنع اسماً وبصمة مميزة، وهنا نذكر انه كان ضمن عدة برامج مواهب لتدريب المشتركين حينها، مثل ستار أكاديمي وذا فويس.



خليل أبو عبيد دائما ما يعمل بشغف كبير ويختار أعماله الفنية بعناية واتقان، وهذه المرة اطل علينا بأغنية جديدة تحمل عنوان " يا قلب " صورها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا وهي من اخراج فادي حداد.

موقع الخليج 365 تواجد في كواليس تصوير "يا قلب" وقد أجرينا تقريرا ضم خليل أبو عبيد وفادي حداد.