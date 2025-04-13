في زفاف نارين بيوتي .. الكاميرات ترصد جدلاً بين بيسان إسماعيل وإحدى الحاضرات

ميرنا وليد - بيروت - لم يخل حفل زفاف نارين بيوتي من اللقطات المثيرة للجدل، وبينها لقطة أظهرت الفنانة بيسان إسماعيل في لحظة جدل مع إحدى الحاضرات التي وقفت أمامها خلال الرقص مع نارين.
وكانت قد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بحفل الزفاف الأسطوري لنارين بيوتي ورجل الأعمال رامي إلياس سامو في أحد الفنادق الفخمة، بحضور عدد من المشاهير والأصدقاء.
نارين ارتدت فستاناً رائعاً بتوقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
وكان من بين الحضور مشاهير السوشال ميديا نور ستارز، بيسان إسماعيل، أسامة مروة.
وغنى في حفل الزفاف الفنان اللبناني عاصي الحلاني الذي كان بمثابة مفاجأة لنارين.
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